Sivasspor'un defans oyuncusu İbrahim Öztürk ameliyat edildi.
Sivasspor'un defans oyuncusu İbrahim Öztürk ameliyat edildi. TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'da defans oyuncusu İbrahim Öztürk ameliyat edildi. Prof. Dr. Melih Paksoy tarafından yapılan kontrollerinde sağ kasık fıtığı tespit edilen futbolcuya laparoskopik tek taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldı. Prof. Dr. Paksoy, başarılı geçen cerrahi işlem sonrası futbolcunun en kısa süre de sahalara dönebileceğini belirtti. (Uğur Yiğit/İHA)
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