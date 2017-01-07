07.01.2017 20:53 'İbrahim Keresteci Basın Ödülleri' sahiplerini buldu

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından her yır verilen 'İbrahim Keresteci Basın Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yalova'da düzenlene törende İhlas Haber Ajansı ve Türkiye Gazetesi 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki yayın politikaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından her yır verilen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yalova'da düzenlene törende İhlas Haber Ajansı ve Türkiye Gazetesi 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki yayın politikaları nedeniyle ödüle layık görüldü.



Bem-Bir-Sen tarafından sendikanın hayatını kaybeden eski genel sekreteri İbrahim Keresteci adına verilen basın ödülleri, Yalova'da bir otelde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş'in anısına bir belgesel gösterimi yapıldı.



Törende konuşan Bem-Bir-Sen 7 No'lu Şube Başkanı Niyazi Karakoç "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında düzenlenen ödül töreninde gazetecilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.



Karakoç gazetecilerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sergiledikleri dik duruşla örnek olduğunu belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminde göstermiş olduğunuz 'milli birlik ve beraberlik' duyguları hareketi içerisinde hepiniz bu ödülü almaya hak kazandınız. Ülkemiz zor bir dönemde geçiyor. 15 Temmuz'da darbe girişimini milletçe ve basın mensupları olarak birlikte bertaraf ettik, 102 yıl önce Seyit onbaşı nasıl ki o topları Rumeli tabyasından atıp iki gemiyi karanlık sulara boğduysa, yine bizim 15 Temmuz'da milletçe ve basın mensupları olarak birdik. Birlikte ülkemiz üzerine oynanan oyunları bozduk" ifadelerini kullandı.



Karakoç'un konuşmasının ardında ödül törenine geçildi.



Törende, İhlas Haber Ajansı ve Türkiye Gazetesi de ödüle layık görüldü. İHA Bölge Müdürü Oğuzhan Güven'in plaketini İHA İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir alırken, Türkiye Gazetesi adına ise Cüneyt Bitikçioğlu'na plaket verildi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

