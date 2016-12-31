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İbrahim Kalın : 'Türkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereği denge politikası izlemesi gereken bir ülke'
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İbrahim Kalın : 'Türkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereği denge politikası izlemesi gereken bir ülke'

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereği denge politikası izlemesi gereken bir ülke olduğunu belirterek , 'Şu anda da o yapılıyor. Halep meselesinde, Suriye'deki ateşkes meselesinde biz bunu Rusya ile yaptık.' dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereği denge politikası izlemesi gereken bir ülke olduğunu belirterek , "Şu anda da o yapılıyor. Halep meselesinde, Suriye'deki ateşkes meselesinde biz bunu Rusya ile yaptık." dedi.

MÜSİAD'ın düzenlediği , "Oku, Dinle ve Yaşa" etkinliği kapsamında, "Ben, Öteki ve Ötesi" isimli kitabını tanıtan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, kitabının içeriği hakkında bilgi verdi. Tanıtım sonrası soru-cevap kısmına geçilen konferansta Kalın katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Suriye'de oynanan oyunlar üzerine sorulan bir soru üzerine Kalın, " Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği ve onun liderlik vasfını en iyi özetleyen şeylerden bir tanesi bizzat yaşadığım ve her gün talimatlarını aldığım için biliyorum 'Peki bizim planımız ne?' şimdi bizde hep bununla muhatap oluyoruz ya Suriye'de Amerikalıların planı bu, İngilizlerin planı bu, Avrupalıların planı bu, Rusya'nın planı bu anlatılıyor. Tamam ben onları anladım. Bizim planımız? Önemli olan bizim sözümüz ne, bizim planımız ne biz tabii ki biliceğiz başkaları ne oyun çevirdiğini ne yaptığını vs onun için mücadele edeceğiz. Bizim terekemiz dolumu önce ona bakmamız lazım" dedi.

Avrupa Birliği ile ilgili soru üzerine Kalın, "AB'ye gireriz girmeyiz Avrupa'yla ilişkilerimiz devam edecek. Bizim orada 5 milyona yakın vatandaşımız ve soydaşımız var. Avrupa'nın genelinde bugün heralde 16-17 milyon belki 20 milyonu geçti Müslüman sayısı. Bizim çok köklü tarih ilişkilerimiz var. Bu tarihi bir kenara bırakamayız biz. AB'ye indirgemeden Avrupa'yla ilişkilerimizi daha bir perspektiften görmemiz lazım. Umutlu musunuz yoksa iyimser misiniz diye soracak olursanız Avrupa'da bir liderlik, vizyon sorunu var. Avrupa'da güçlü liderler dönemi sona erdi belki bunun tek istisnası Almanya ve sayın Merkel. Bir anlamda Avrupa Birliği projesini hala ayakta tutan, Avrupa ekonomisini ayakta tutan Almanya. Diğer ülkeler şu ya da bu gerekçelerle zayıf liderlerle koalisyon hükümetleriyle yönetiliyor. Bunun daha da ötesinde Avrupa'nın siyasi akliyatında çok ciddi bir gerileme var" dedi.

D-8'in tekrar canlandırılıp canlandırılamayacağı soruldu.Kalın, "Biz D-8'in üyesiyiz, yılda bir iki defa da toplantı oluyor. Fakat itiraf etmemiz lazım, çok verimli, çok üretken bir platform değil. D-8 inşallah bir gün canlandırılır ve bakalım İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımızda orayı canlandırabilirsek faydası olur." diye cevapladı.

Rusya ile yakınlaşmanın, ABD ve Batı'dan kopma olarak algılanıp algılanmayacağının sorulması üzerine Kalın, şöyle cevap verdi:"Türkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereği denge politikası izlemesi gereken bir ülke. Şu anda da o yapılıyor. Halep meselesinde, Suriye'deki ateşkes meselesinde biz bunu Rusya ile yaptık, Amerika denedi yapamadı. Rusya ile geliştirilen iyi ilişkiler neticesinde en azından bu neticeyi aldık, 45 bin kişiyi tahliye ettik. Suriye genelinde de dün gece Suriye genelinde de dün gece itibariyle bir ateşkes sağlandı, inşallah devam edecek bundan sonra."dedi.

Program sonunda MÜSİAD tarafında İbrahim Kalın'a saz hediye edildi. Kalın hediye edilen saz ile birlikte istek üzerine türkü söyledi. Daha sonra Kalın, kendi kitabını konferansa katılan katılımcılar için imzaladı.
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