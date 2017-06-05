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İbrahim Kalın'dan Katar açıklaması
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İbrahim Kalın'dan Katar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin çözüme kavuşturulması için diplomatik temaslara başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin çözüme kavuşturulması için diplomatik temaslara başladığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Katar'a yönelik yaptırımlar hakkında yaptığı açıklamada, "Körfez İşbirliği Konseyinin bazı üyelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulama kararı aldıkları öğrenilmiştir. Bu gelişmeyi üzüntüyle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bölgemizin barış ve istikrar arayışının sürdüğü, tüm bölge ülkelerinin bu ortak hedefler doğrultusunda gerekli adımları atmasına ihtiyaç duyulduğu bir dönemde stratejik işbirliği içerisinde bulunduğumuz Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri müzakere, diyalog ve iletişim yoluyla çözmeleri gerekir. Terör başta olmak üzere büyük siyasi, ekonomik ve insani zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler birtakım asılsız haber ve söylentilere binaen değil, birlik ve beraberlik temelinde değerlendirilmelidir. Mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde dost ve kardeş ülkeler arasında yaşanan bu tatsızlığın bir an önce çözüme kavuşturulması için Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik temaslara başlamışlardır. Bu vesileyle önümüzdeki süreçte Türkiye olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum."
(Derya Yetim /İHA)

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