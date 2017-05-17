İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan-Trump görüşmesinde terör örgütleri ile mücadele, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan-Trump görüşmesinde terör örgütleri ile mücadele, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İkili ve heyetler arası görüşmeler kapsamında Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi vurgulanmış, ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır" ifadelerini kullandı.

(Derya Yetim/İHA)