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İbrahim Kalın'dan Batı ülkelerine terör eleştirisi
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İbrahim Kalın'dan Batı ülkelerine terör eleştirisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Batılı devletler, DEAŞ gibi, El Kaide gibi terör örgütleriyle gerçek manada mücadele etmek yerine onlarla mücadele ediyormuş gibi görüntüsü vererek buradan bir takım avantajlar elde etmeye çalışıyorlar' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Batılı devletler, DEAŞ gibi, El Kaide gibi terör örgütleriyle gerçek manada mücadele etmek yerine onlarla mücadele ediyormuş gibi görüntüsü vererek buradan bir takım avantajlar elde etmeye çalışıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi kitabı düzenlene imza töreninde okurlarıyla buluştu. Üsküdar Nev Mekan'da gerçekleşen söyleyişi ve imza gününe İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda kitap sever katıldı. 15.00'da başlayan söyleşi ve imza gününde Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tekrar bir İslam ile şiddeti terörü bir araya getirerek yeni bir algının inşa edilmeye çalışıldığını altını çizen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Zaman zaman küresel siyasetin bu algılar üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Özellikle zaman zaman bazı Batılı liderlerin İslam ve terör kelimelerini bir araya getirerek burada üzerinde durulması gereken bir konudur. Daha iki gün önce Alman hükümeti ülkemizdeydi. Basın toplantısında İslamist Terör gibi bir tabir kullandı. Cumhurbaşkanımız tabi anında cevabını verdi. Bu konunu ne kadar acil ve önem arz ettiğini göstermesi açısından önemli bir enstantane. Yani Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisi. Topraklarında 3- 4 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı bir ülkede bile hale bu ayrımlar net bir şekilde yapılamıyorsa ortada çok başka bir sorun var demektir. Biz bugüne kadar Yahudi terörizmi diye bir şeyden bahsettik mi? Hıristiyan terörizmi diye bir tabir kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Ama Hıristiyan olduğunu iddia ederek terörizm yapanlar yok mu? Elbette var. Onlarca örneğini verebiliriz. Yahudi olduğunu iddia ederek terörizm yapanlar yok mu? Onlarca örneğini verebiliriz. Budist olduğunu iddia ederek terörizm yapanlar yok mu? Yine onlarca örneğini verebiliriz. Ama küresel tedavüle sokulan kelimelere, terimlere baktığımız zaman bunları anında bloke edildiğini, gündemden düşürüldüğünü ama İslam ve terör tabirlerini bir araya getirildiğini sistemli bir şekilde, ısrarlı bir şekilde sürekli gündeme getirildiğini görüyoruz. Burada bunun çok açıkça muhasebesini yapmak gerekir" dedi.
Batılı devletlerin DEAŞ gibi, El Kaide gibi terör örgütleriyle gerçek manada mücadele etmek yerine onlarla mücadele ediyormuş gibi görüntüsü vererek buradan bir takım avantajlar elde etmeye çalıştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, "Çünkü bu şekilde Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağcılığı meşrulaştırma gayesi içerisinde oluyorlar. Küreselleşme, küresel iletişim anlık iletişim çağı dediğimiz bir dönemde hale bin yıllık bir takım ön yargılar, kalıp yargılar devam ediyorsa ortada çok daha derin bazı sorunlar var demektir. Çünkü bugün terör İslam'a saldırmak ve Müslüman'ları baskı altında tutmak için kullanılan bir manivela haline gelmiş durumda. Baktığınız zaman antisemitizme gösterilen hassasiyetin onda birini İslam karşıtlığı söz konusu olduğu zaman bu tür saldırılar ırkçı tutumlar söz konusu olduğunda gösterilmediği burada çok açık bir çifte standardın olduğunu uygulandığını da maalesef gözlemliyoruz" dedi.
Başkanlık sistemi ile ilgili sorulan soruya cevap veren Kalın, "Elbette kutuplaşmadan farklı tercihlerde bulunabiliriz. Ama herkesin, başkasının ötekinin tercihine saygı göstermesine dayanmalı bu. Dolayısıyla halk oylamasında 'Evet' ya da 'Hayır' dendiği zaman herkes kendi tercihini özgür bir şekilde yapacak. Zaten bunun aksi düşünülebilinir mi? Türkiye özgür bir ülke aklı ve iradesi olan bireyler olarak gidip bir tercihte bulunacağız. Bu tercihi yaparken gerekçelerimizin neler olduğunu elbette tartışacağız. Şu anda bu tartışma devam ediyor. 'Evet' diyenler neden 'Evet' diyeceklerini anlatıyorlar. 'Hayır' diyenler niye 'Hayır' diyeceklerini anlatıyorlar. Gayet hararetli, renkli, çok boyutlu bir tartışma zaten var. Buda demokratik tartışma kültürünün doğal bir parçasıdır. Dolayısıyla bu süreci de götürürken birilerin kendini ben kutuplaşmanın hedefi oluyorum gibi algılamasından ziyade yaptığı tercihle ilgili rasyonel argümanlarını ortaya koyması esas olmalıdır" şeklinde konuştu.
Söyleşi ve imza gününden sonra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a hediye takdim etti.
(Mustafa Biçer/İHA)
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