İbrahim Kalın: 15 Temmuz'da demokrasi nöbeti başlayacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. 15 Temmuz anma programına ilişkin konuşan Kalın şunları söyledi: "15 Temmuz'un birinci yılında İstanbul ve Ankara'da yapılan anıtlar açılacak. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece demokrasi nöbeti süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Anma programları 11-16 Temmuz arasında yapılacak. 4-5 gün içinde Cumhurbaşkanımızın katılacağı birçok program olacak. Birkaç gün içinde programın detayları paylaşılacak. 15 Temmuz haftası etkinlikleriyle ilgili web siteleri olacak."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun provokasyon uyarısıyla ilgili konuşan Kalın, "Milletin gündemi 15 Temmuz'un kahramanlık ruhunu yaşatmaktır. Şu anda milletin birinci gündemi budur. 15-16 Temmuz'a kadar biz bu gündemle yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"PUTİN'LE GÖRÜŞME OLACAK"

Astana sürecinin başarılı olması için Türkiye'nin gayret gösterdiğini beliten Kalın, "En önemli aşamalardan biri Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve yol haritasıın belirlenmesi. Dün Rus Bakan da Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettiler. Astana'da bu konular yarın ve öbür gün detaylı bir şekilde konuşulacak. Astana'daki teknik görüşmelerden sonra 8'inde Putin'le bir görüşmesi olacak" dedi.

"HERHANGİ BİR TEHDİT GELİRSE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin veya başka bir yerden herhangi bir terör örgütünden tehdit gelmesi durumunda Türkiye'nin buna misliyle karşılık vereceğini belirtti.

"KATAR KRİZİNDE BİRKAÇ GÜN KRİTİK"

Kalın, Katar kirizinde önümüzdeki birkaç günün kritik olduğunu ifade etti ve ekledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katar konusundaki temasları devam edecek. Katar'daki Türk üssü hiçbir şekilde bölgedeki başka bir ülkeye tehdit değildir" diye konuştu.