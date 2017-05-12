Hayatını kaybeden ünlü sanatçın İbrahim Erkal'ın yakınları taziyeleri kabul ediyor.

Hayatını kaybeden ünlü sanatçın İbrahim Erkal'ın yakınları taziyeleri kabul ediyor.

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın yakınları Maltepe Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Merkezinde taziyeleri kabul ediyor. Derneğin kapısına "Dualarımız seninle" yazan büyük bir poster asılırken üzücü haberi duyan sanatçının sevenleri de merkeze akın etti. Burada Erkal'ın yakınlarına başsağlığı dileyen sevenleri aileye destek oldu.

Erzurumlular Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ağırman, İbrahim Erkal'la 10 yaşından beri dost olduğunu söyleyerek, " İbrahim'in 10 yaşından itibaren çok iyi bir dostu olan hukuku olan bir arkadaşıyım. En son kaza geçirmeden önce ki pazar günü gene beraberdik. Sallı günü için randevulaştık. Rabbim Müsaade etmedi. Randevuyu gerçekleştiremedik. Kardeşimi biz vatanına milletine dinine inancına bağlılığıyla çok iyi tanıyoruz. Alçak gönüllülüğüyle çok iyi tanıyoruz. Bizim Erzurum açısında da çok farklı bir tarafı daha var. Herkes bir yerlere bir şey verdiği zaman karşılığında bir şeyler bekler ama ,İbrahim Erzurum'a karşılıksız veren karşılığında hiç bir şey beklemeyen bir kardeşimizde. Ruhu şad olsun. Türkiye'nin başı saoğolsun" dedi.

Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Süha Dengizek ise kazadan sonra yaşanan süreci anlatarak, "İbrahim beyle kaza geçirmeden öncede beraberdik. 29 günlük süreç içerisinde de beraberdik. Bir ilk Kartal'a getirdiğimiz zaman eğitim hastanesine beynin yüzde 38'i çalışıyordu. Daha sonra özel bir hastaneye götürdük. Burada doktorlar bize o günden itibaren beyin fonksiyonlarının çalışmadığını en sonda yüzde 11'e düştüğünü söylediler. Daha sonra da Ümraniye Devlet Hastanesine getirdik. Burada da herhangi bir değişiklik olmadı. İbrahim Erkal'ımızı kaybettik. Türkiye'nin başı sağolsun. İbrahim'le her günümüz beraberdi. Ben İbrahim Erkal Gibi memleket sevdalısı, memleketine aşık bir insan tanımadım. Erzurum'un yetiştirdiği en ender simalardan biriydi" diye konuştu.

15 Temmuz gecesi yaşananlardan sonra Erkal'ın sözlerini anlatan Dengizek sözlerine şöyle devam etti: "İbrahim Erkal dedi ki, 'Başkanım ben derdim ki benden daha çok vatanını bayrağını seven olmaz ama ben köprüde tankların altına yatan, silahlara göğsünü siper edenleri gördüm. Asıl bayrak sevdalıları onlarmış kendimden utandım. Keşke bende o gün orada olsaydım bunu devamlı söylüyorum' demişti. Rabbim makamını cennet etsin."

İbrahim Erkal'ın isminin yaşatılması gerektiğini söyleyen Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Hem iyi bir hemşehri, hem iyi bir sanatçı. Seveni çok olan iyiliği çok olan değerli bir sanatçı. Aslında böyle insanların ölünce kıymeti biliniyor ama Allah'a hamdolsun o hayattayken de kıymeti bilinen etrafına değer katan etrafındakilerden değer üreten birisiydi. Böyle seveni çok biri olabilmek bu gök kubbede hoş seda bırakabilmek açısında o şanslı biri. Allah mekanını cennet eylesin sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Mutlaka gelecek nesillerin böyle bir sanatçının ismini hatırlaması, Türkiye'de hem insan yönü kuvvetli hem sanat yönü kuvvetli kişilerin yetişebilmesi açısından da mutlaka iyi tesislerde ve güzel yerlerde adını anmak lazım" ifadelerini kullandı.

(Metin Başar /İHA)