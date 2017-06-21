İbrahim Erkal'ın ölümünün 40. gününde mevlit programı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ünlü türkücü İbrahim Erkal'ın ölümünün 40. günü nedeniyle Üsküdar Şakirin Camii'nde önce iftar yemeği verildi ardından mevlit okutuldu.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ünlü türkücü İbrahim Erkal'ın ölümünün 40. günü nedeniyle Üsküdar Şakirin Camii'nde önce iftar yemeği verildi ardından mevlit okutuldu.

Üsküdar Belediyesi ile Maltepe Musiki Cemiyeti ve Erkal Ailesi, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ünlü türkücü İbrahim Erkal'ın ölümünün 40. günü nedeniyle Üsküdar Şakirin Camii bahçesinde iftar verdi. Yapılan iftar sonrasında Erkal için mevlit okutuldu. İftar ve mevlit programına İbrahim Erkal'ın annesi Hatice Erkal, eşi Filiz Erkal, kardeşi Abdullah Erkan ile yüzlerce seveni katıldı.

Şakirin Camii'nin bahçesine kurulan masalarda Erkal dostları önce iftar yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla iftarlarını açanlar ünlü türkücü için dua etti. Yapılan iftarın ardından mevlit okutuldu.

(Mustafa Bakırhan/İHA)