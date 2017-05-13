İbrahim Erkal'ı son yolculuğuna binler uğurladı

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal, binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının annesi, oğlunu tabutunu öperek uğurlarken, Erkal'ın oğlu da cenazede ön tarafta saf tuttu. Cenazeye Mahsun Kırmızıgül, Cengiz Kurtoğlu, Emine Ün gibi ünlü isimler de katıldı.

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal, binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının annesi, oğlunu tabutunu öperek uğurlarken, Erkal'ın oğlu da cenazede ön tarafta saf tuttu. Cenazeye Mahsun Kırmızıgül, Cengiz Kurtoğlu, Emine Ün gibi ünlü isimler de katıldı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra günlerce komada kalan ünlü sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi. Cenazeye ünlü sanatçının eşi Filiz Akgün, ailesi, çocukları, eşinin amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sanat dünyasından İzzet Yıldızhan, Emine Ün, Gökhan Tepe, Mahsun Kırmızıgül, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Nihat Doğan, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Milletvekili Celal Adan, Emniyet Genel Müdürlüğü Vali Selami Altınok, Erzurumlular Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Süha Dengizek ve çok sayıda kişi katıldı.



"BURASI LAFIN BİTTİĞİ YER"

Cenazeye oğullarıyla birlikte katılan İzzet Yıldızhan, Erkal'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Lafın bittiği yer burası. Ben kan kardeşime son görevimi yapıyorum. Oğullarım onun elinde büyüdü" ifadelerini kullandı.

İbrahim Erkal'ın büyük bir değer olduğuna vurgu yapan sanatçı Arif Susam, "Şimdiye kadar kimsenin kalbini kırmayan çok değerli bir kardeşimiz. Allah'ın takdiri işte, gitti. Allah mekanını cennet etsin, geride kalanlara sabır versin. 3 tane çocuğu, yeni doğmuş çocuğu vardı" dedi.

Şarkıcı Gökhan Tepe, "İbrahim ağabeyime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Son görevimizi yapmak için buradayız. Çok derin bir üzüntü yaşıyorum" dedi.



EMİNE ÜN CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İbrahim Erkal'ın bir dönem klibinde ve dizisinde rol alan Emine Ün ise büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Konuşmakta güçlük çeken Ün, "Gerçekten şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İbrahim'i kaybetmek gerçekten şu an çok üzücü. Hem ona hem eşine üzülüyorum, çocuklarına, annesine üzülüyorum. Karmaşık duygular içindeyim. Çok çok üzgünüm. Çok erken bir veda oldu. Hem Türkiye'nin sevilen bir sanatçısı hem çok iyi bir insan, iyi bir eş, iyi bir baba. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Hep dualarımız onunla" diye konuştu.

Ünlü müzik yapımcısı Şahin Özer de yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Sanat dünyasının çok sevdiği, sevenlerinin binlerce olduğu İbrahim Erkal'ın cenazesi. Ölümlü dünya olduğunu hep hatırlayalım. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.



ÜNLÜ SANATÇININ SEVENLERİ CAMİ AVLUSUNU DOLDURDU

Cenaze namazı yoğun kalabalık nedeniyle geç kılındı. Zaman zaman izdihamın yaşandığı törende cami imamı vatandaşları uyardı. Cenazeye katılan İbrahim Erkal'ın annesi oğlunun tabutunu öperek gözyaşlarına boğuldu. Erkal'ın oğlu da ön tarafta saf tutarak babasını son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazının kılınmasının ardından ünlü sanatçı için helallik alındı. Alınan helalliğin ardından Erkal'ın cenazesi tekbir ve salavatlarla cenaze aracına götürüldü. Bu sırada yoğun kalabalıktan dolayı cenaze araca güçlükle götürüldüğü kameralara yansıdı.

İbrahim Erkal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

(Metin Başar/İHA)