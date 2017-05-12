Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyin ölüm gerçekleşen ünlü sanatçı İbrahim Erkal, vefat etti. Geçirdiği beyin kanaması sonucu evinin otoparkında baygın halde bulunan İbrahim Erkal hayatını kaybetti. Salı günü beyin ölümünü gerçekleşen ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı.
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