İbra varsa kupa da var !

Manchester United, İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Manchester United, İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

İngiltere Lig Kupası'nın sahibi Manchester United oldu. Wembley Stadyumu'nda oynan mücadeleye Kırmızı Şeytanlar hızlı başladı. 19. dakikada Zlatan İbrahimovic, takımını 1-0 öne geçirdi. ManU 38. dakikada Lingard'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 45. dakikada Gabbiadini fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Southampton Gabbiadini'nin yeniden fileleri havalandırmasıyla 2-2'lik eşitliği yakaladı. 87. dakikada sahneye çıkan İbrahimovic, attığı golle hem skoru belirledi hem de Manchester United'a kupayı kazandırdı.

