06.01.2017 23:08 İBB yetersiz kalınca ortaya bu manzaralar çıktı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar TEM Otoyolu'nda mahsur kaldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar TEM Otoyolu'nda mahsur kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı tam anlamıyla felç etti. Akşam saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşlar saatlerce yollarda kalırken, TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmaları da yetersiz kalınca yüzlerce araç TEM'de mahsur kaldı. TEM Otoyolu'nun Seyrantepe girişinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan trafik akışı Mahmutbey'e doğru yaklaştıkça neredeyse durma noktasına ulaştı.



"ARABADA YATACAĞIZ GALİBA"

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle yol kenarına park edip beklemek zorunda olan Ferhat Bektaş, günlerdir etkili kar yağışı uyarısı yapılmasına rağmen çalışmaların yetersiz olduğuna vurgu yaparak, "Gerekli uyarılar yapılmasına rağmen İBB'nin, yol çalışmalarını düzgün yapmamasından dolayı trafik bu şekilde. Ambulanslar gidemiyor. Benim arabam büyük, kazaya sebebiyet vermemek için duyarlı olarak yola çıkmıyorum. Hadımköy istikametine gidiyorum. Çok zor. Bu halde, bu şekilde çok zor. Düşünemiyorum gitmeyi. Arabada yatacağız galiba" dedi.



SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle birçok araç Beylikdüzü rampasını çıkamazken bazı sürücüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeteri derecede tuzlama çalışması yapılmadığını belirtti.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Büyükçekmece istikametine giden sürücüler Beylikdüzü rampasında zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri rampayı çıkamadı. Kar lastiği olan araçlar yoldan çıkarken, kara hazırlıksız yakalanan birçok araç rampayı çıkarken patinaj yaptı. Yolda kalan sürücülerin yardımına ise vatandaş koştu. Bazı sürücüler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yolda tuzlama çalışması yapmadığından yakındı.

(Hüseyin Coşkun-Harun Basat - Selim Bayraktar /İHA)

