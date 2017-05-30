İBB 'taksi' haberini yalanladı!

Bugün ajansların geçtiği haberde İBB, UKOME kararıyla İstanbul'daki tüm taksilere Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yolcu alabilecekleri imkanı geldiği belirtilmişti.

Söz konusu haberde "toplantıda, şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesi karara bağlandı. İmzadan çıkınca hayata geçecek karar, taksici esnafının yüzünü güldürdü" ifadeleri de yer almıştı.

Anadolu Ajansı'nın abonelerine servis ettiği haberde "tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesi karar bağlandı" ifadeleri yer aldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu haberin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı, haberi yalanladı ve şunları belirtti;

Bazı internet sitelerinde yeralan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar ile, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirildiği, UKOME Toplantısında şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesinin karara bağlandığı ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki:

"HERHANGİ BİR KARAR ALINMADI"

Söz konusu 25.05.2017 tarih ve 2017/4-5 sayılı UKOME kararı ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarına dışarıdan yolcu getiren taksilerin, dönüş istikametinde yolcu alabilmeleri hususu görüşülmüş ve konunun tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirilecek bir Alt Komisyon toplantısı ile değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Haberde geçen ifade de olduğu gibi havaalanları içerisindeki taksi duraklarının umuma açık taksi durağı olarak değerlendirilmesini gerektiren herhangi bir karar alınmamıştır.

Karar konusu Alt Komisyon toplantısı en kısa sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenerek ilgililerine ve kamuoyuna konu hakkında bilgi verilecektir.