06.01.2017 22:34 İBB'nin çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar yollarda perişan oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar TEM Otoyolu'nda mahsur kaldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar TEM Otoyolu'nda mahsur kaldı.



İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı tam anlamıyla felç etti. Akşam saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşlar saatlerce yollarda kalırken, TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmaları da yetersiz kalınca yüzlerce araç TEM'de mahsur kaldı. TEM Otoyolu'nun Seyrantepe girişinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan trafik akışı Mahmutbey'e doğru yaklaştıkça neredeyse durma noktasına ulaştı.



"Arabada yatacağız galiba"



TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle yol kenarına park edip beklemek zorunda olan Ferhat Bektaş, günlerdir etkili kar yağışı uyarısı yapılmasına rağmen çalışmaların yetersiz olduğuna vurgu yaparak, "Gerekli uyarılar yapılmasına rağmen İBB'nin, yol çalışmalarını düzgün yapmamasından dolayı trafik bu şekilde. Ambulanslar gidemiyor. Benim arabam büyük, kazaya sebebiyet vermemek için duyarlı olarak yola çıkmıyorum. Hadımköy istikametine gidiyorum. Çok zor. Bu halde, bu şekilde çok zor. Düşünemiyorum gitmeyi. Arabada yatacağız galiba" dedi.

