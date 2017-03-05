İBB'den Vatan Caddesi'ndeki arsa alımı iddialarına açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vatan Caddesi üzerindeki bir arsaya ilişkin kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada söz konusu iddialara ilişkin yasal sürecin başlatıldığı vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vatan Caddesi üzerindeki bir arsaya ilişkin kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada söz konusu iddialara ilişkin yasal sürecin başlatıldığı vurgulandı.

Bazı internet sitelerinde Vatan Caddesindeki bir arsanın İBB tarafından alındığına ilişkin haberler üzerine belediyenin resmi twitter hesabından açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi hesabından yapılan açıklamada "İstanbul Fatih İlçesi Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Akıl ve izandan yoksun hezeyanlardan oluşan iftiralara ilişkin gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Başa / İHA)