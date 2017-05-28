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İBB'den 'Galatasaray Adası' açıklaması
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İBB'den 'Galatasaray Adası' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galatasaray Adası'ndaki imara aykırı yapıların zabıta tarafından yıkımı için çalışma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galatasaray Adası'ndaki imara aykırı yapıların zabıta tarafından yıkımı için çalışma başlatıldığını açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "İBB zabıta ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'ndaki imara aykırı yapıları yıktı. İBB Başkanlığı Encümenince yıkım kararı verilmiş, söz konusu karara ilgililerince mahkeme yoluyla itiraz edilmiştir. Sırası ile İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Danıştay 14. Dairesi ve en son tekrar Danıştay 14. Dairesinin 21.02.2017 tarihli kararı ile encümen kararı onanmış olup gerekli tebligatlar yapılmıştır. Zabıta ekipleri sabah saatlerinde yıkım çalışmalarına başladı" ifadeleri kullanıldı.

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