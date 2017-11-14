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İBB Başkanı açıkladı! Dev proje iptal
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İBB Başkanı açıkladı! Dev proje iptal

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, son dakika açıklamasında, İstanbul'da yapılması planlanan Havaray projesinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi. Bu sistemin yerine metro ve hafif raylı sistem hayata geçirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini açıkladı.

117 İSTASYONLU BİR HAT PLANLANIYORDU

Havaray metro projesinin Sefaköy-Başakşehir hattında yapılması ve 15 kilometre uzunluğunda 117 istasyonlu bir hat olması planlanıyordu.

485 YOLCU KAPASİTELİ

Havaray için İBB bölgedeki yolculuk potansiyeline hizmet verebilecek ortalama 44 metre olan araçları tercih etmişti. 3 ile 5 vagondan oluşan, 28 ile 48 metre uzunluğundaki araçlarda tam kapasite dolu olduğunda 145 oturan, 340 da ayakta olmak üzere toplamda 485 yolcu taşınması planlanıyordu. Yaklaşık 78 ton ağırlığında olan araçların saatteki hızlarının maksimum 105 kilometre olacağı duyurulmuştu.

İHALE 25 TEMMUZ'DA İPTAL EDİLMİŞTİ

Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı'nın inşaatı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 12 Ocak'ta açtığı ihale 25 Temmuz 2017'de iptal edilmişti.

İhalede en düşük teklifi Alsim Alarko konu hakkında KAP'a yaptığı açıklamada “İşveren İdarenin tarafımıza 26 Temmuz'da tebliğ edilen yazısında, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir” denilmişti.

CENGİZ VE DOĞUŞ DA GİRMİŞTİ

12 Ocak 2017'de ihaleye çıkılan Havaray projesine Alarko Alsim, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi, KMB-Çelikler, Cengiz İnşaat, Gülermak-Nurol, Güryapı girmişti. 7 firmanın katıldığı ihalede, 6 firma teklif sundu, Güryapı çekilmişti.
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