İbadi: Türk askerleri Irak’tan çekilmeden Bağdat-Ankara ilişkileri ilerleyemez

Irak devlet televizyonuna konuşan İbadi, Türk birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki Başika kampından çekilmemesi halinde kuzey komşusu Türkiye'yle ilişkilerde ‘tek bir ileri adım atılmayacağını' ifade etti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve İbadi, geçen hafta başkent Bağdat'ta bir araya geldikleri toplantıda Başika'daki Türk askeri varlığını ele almıştı. Sorunun ‘dostane' bir şekilde çözüme ulaştırılacağını kaydeden Yıldırım, "Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

Türk mevkidaşına askerlerin Başika'dan çekilmesi yönündeki taleplerini ilettiklerini belirten İbadi de, "Başika konusunda imzalanan sonuç bildirgesinde Türk askerlerinin topraklarımızdan çekilmesi talebimizi ilettik. Türk tarafı, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstereceğini vurguladı" açıklamasında bulunmuştu.