İbadi: PKK da Türk askeri de çekilecek

Irak Başbakanı İbadi, Şengal'den çekilme konusunda PKK'yla yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Irak Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu'nun dün Başbakan İbadi'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, üst düzey askeri komutanlarla Şengal konusunu görüştüğü öğrenildi.

Toplantı hakkında Rûdaw'a konuşan komisyon üyesi Şahevan Abdullah, “Güvenlikle ilgili özel bir toplantıydı. Musul Operasyonu, IŞİD, Bağdat'ın güvenlik durumu görüşüldü” dedi.

PKK'nin Şengal'de bulunmasıyla ilgili ise Abdullah, “İbadi toplantıda PKK ile görüştüklerini ve kendilerine, Şengal'den çıkmaları gerektiğini ilettiklerini söyledi.

Türk askeri konusunda ise "Türk askeri de Başika'dan çekilecek” dediği kaydedildi.