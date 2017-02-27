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Huzurevinin sultanlarına saç bakımı
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Huzurevinin sultanlarına saç bakımı

Manisa'da geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen 'Hem meslek hem destek' projesi kapsamında liseli öğrenciler huzurevinde kalan kadınların saç bakımını gerçekleştirdi.

Manisa'da geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen 'Hem meslek hem destek' projesi kapsamında liseli öğrenciler huzurevinde kalan kadınların saç bakımını gerçekleştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevinde kalan yaşlı kadınların saç bakımları liseli öğrenciler tarafından yapıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hayata geçirilen 'Hem meslek hem destek' projesi kapsamında Şehzadeler İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanı öğrencileri bir taraftan okullarda ve dezavantajlı bölgelerde 3 binden fazla çocuk ve yaşlının saç bakımı ve kesimlerini yaparak destek olurken, diğer taraftan da mesleklerini icra etme imkanı buluyor.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından yürütülmekte olan proje için Huzurevini ziyaret ettiklerini belirten Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, "İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümümüz var. Bu bölümde okuyan öğrencilerimiz hem mesleklerini öğreniyorlar hem de dezavantajlı olarak görülen bölgelerdeki kurumları da ziyaret ederek onları memnun etmenin çabası ve gayreti içinde oluyoruz. Bu projemiz devam edecek. Geçen hafta bir ilkokulumuzda bu çalışmamızı yaptık. Önümüzdeki hafta da yine dezavantajlı olarak gördüğümüz bölgelerde bu çalışmamıza devam edeceğiz. Burada bulunan büyüklerimizin hem hal ve hatırını sorma hem de onlarla beraber olmak, onları ziyaret etmek adına yapmış olduğumuz bir proje. İnşallah buradaki sakinlerimiz de büyüklerimiz de memnun kalırlar" dedi.

PROJE KAPSAMINDA 3 BİN 300 KİŞİYE ULAŞILDI
Projenin geçen seneden bu yana devam ettiğini ve dezavantajlı 3 bin 300 kişiye ulaşıldığını kaydeden Dernekbaş, "Okullarımızda bu projeyi devam ettiriyoruz. Önümüzdeki hafta da Halıtlı'da bir okulumuzda olacağız ve belki köylerin tamamı dolaşılacak. Bu imkanlardan mahrum olan dezavantajlı bölgelerimiz ve huzurevindeki büyüklerimiz bu fırsattan yararlanmış olacak" diye konuştu.
Projenin şimdilik Manisa merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uygulandığını dile getiren Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri öğretmeni İsmegül Hafızismailoğlu ise projenin il genelinde uygulanabileceğini söyledi. Huzurevi sakinlerinden bazılarının saçları kesilirken, bazılarının da boyanarak kendilerini daha iyi hissetmeleri sağlandı. Öğrencilerin geçen sene de gelerek saç bakımı yaptığını dile getiren huzurevi sakinleri hem projeyi hayata geçirenlere hem de öğrencilere teşekkür ederek verilen hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi.
(Sadık Cangel /İHA)

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