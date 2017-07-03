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Huzurevinde yangın paniği
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Huzurevinde yangın paniği

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan özel bir vakfa ait huzurevinde elektrik panosunun patlaması sonrası yangın paniği yaşanırken, huzurevinde kalan 59 yaşlıdan 8'i hastanelere kaldırıldı, 51'i ise otellere yerleştirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan özel bir vakfa ait huzurevinde elektrik panosunun patlaması sonrası yangın paniği yaşanırken, huzurevinde kalan 59 yaşlıdan 8'i hastanelere kaldırıldı, 51'i ise otellere yerleştirildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesinde bulunan 4 katlı Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde yaz sıcaklarından dolayı klimalara aşırı yüklenince bina içerisinde bulunan elektrik panosu yandı. Saat 21.00 sıralarında pano odasından dumanların geldiğini fark eden huzurevi görevlileri hemen durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ve 112 Acil Servise haber verdi. Kısa sürede olay yerine 4 itfaiye aracı, 4 112 Acil Servis ambulansı ve bir de AFAD ekibi geldi. Trafoya müdahale eden itfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı. Çok sayıda polis ekiplerinin de sevk edildiği huzurevinde elektrikler kesilirken, binadaki 59 yaşlı ise dışarı çıkarıldı. Olayı haber alan Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan da olay yerine gelerek koordinasyonu sağladı.
Binanın dışına çıkarılan 59 yaşlıdan, çeşitli rahatsızlıkları bulunan 8 yaşlı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 51 yaşlı ise huzurevine elektrik verilememesinden dolayı otobüslerle Manisa'da bulunan 2 otele yerleştirildi.

"DUMANDAN KİMSE ETKİLENMEDİ"
Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını açıklayan Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, "Sıkıntı olmadan atlattık. Saat 21:05'te elektrik trafosunda aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir yangın çıktı. 21:06'da fark ediliyor. Elektrik idaresi, 112 acil ve itfaiyeye haber veriliyor. Yaşlıları görevli arkadaşlar dışarı çıkardı. Dumandan kimse etkilenmedi. İtfaiye olaydan 4 dakika içinde müdahale etti. Yangın büyümeden sorun çözüldü. 59 huzurevinde kalan 8 kişi bakıma muhtaç. Bunları devlet hastanelerine gönderdik. Herhangi bir sorun olmasın diye gönderdik. 51 misafiri de 2 otele yerleştirdik" dedi. Huzurevi Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Bayraktar da, huzurevine gelerek sadece panoda hasar olduğunu söyledi. Aşırı yüklemeden dolayı panoda yangın çıktığını kaydeden Bayraktar, en kısa sürede sorunun giderileceğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Aykut Yeniçağ / İHA)

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