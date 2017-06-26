Huzurevinde hüzünlü bayram

Bayramlıklarını giydiler ziyaretçilerini beklediler. Gözler kapıdan bir an olsun ayrılmadı. Yüzlerine gülümseten ise yakınlarından ziyade il protokolü oldu.

Bayramlıklarını giydiler ziyaretçilerini beklediler. Gözler kapıdan bir an olsun ayrılmadı. Yüzlerine gülümseten ise yakınlarından ziyade il protokolü oldu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül ve beraberindekiler huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutlayarak onlarla yakından ilgilendi. Yaşlılar ile sohbet eden il protokolü onlarla sohbet ederek sıkıntıları dinledi.

Bayram dolayısıyla ziyaretçilerini beklediklerini söyleyen huzurevi sakinleri eski bayramları çok özlediklerini söyledi.

(Aydemir Kadıoğlu - Veysel Korkmaz / İHA)