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Huzur veren uğraş: Bonsai
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Huzur veren uğraş: Bonsai

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vatandaşlar, 'bonsai' ile ağaçlara şekil veriyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vatandaşlar, 'bonsai' ile ağaçlara şekil veriyor.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkında vatandaşlara ağaç süsleme sanatı olan bonsai sanatı hakkında eğitim verildi. Eğitim kapsamında çam ağaçları üzerinde uygulama yapan 4 kişi, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda ağaçlara istedikleri şekli verebildiler. Eğitime katılanlar, şekillendirdikleri ağaçların güzel bir görünüme kavuştuğunu gördüklerinde tekrar yapmak istediklerini dile getirdiler.

"BONSAİNİN KENDİNE ÖZGÜ TEKNİKLERİ VAR"
Bonsai sanatı hakkında bilgi vererek tekniklerini anlatan eğitmen Hasan Şimşek, "Bonsai, Çin ve Japon kültüründen kaynaklanan sınırlı mekanda çoğunlukla seramik toprak saksılarda ağaç yetiştirme sanatıdır. Bonsainin kendine özgü teknikleri var. Normalde doğada bildiğimiz ağaçları küçük bir saksıda yetiştirmeye adapte edecek teknikler mevcut. Bunlardan bazıları dal budaması, kök budaması, dalların tel kullanılarak veya makasla kesilerek şekillendirilmesidir" dedi.

"EN İYİ SONUÇ VEREN AĞAÇLAR ATEŞ DİKENİ, AKÇA AĞAÇ VE ÇAM TÜRLERİ"
Bonsai sanatının hangi ağaçlarda yapılabileceğini belirten Şimşek, "Odunsu her tür bitkiden bonsai yapılabilir. Her biri aynı derecede sonuç vermeyebilir. Dolayısıyla bu türler arasından seçim yapmak gerekir. En iyi sonuç veren ağaçlar ateş dikeni, akça ağaç ve çam türleri olduğunu yeni başlayanlar için de daha uygun olan ağaçlar ardıç ve ateş dikeni. Her seviyede yapılabildiği için yeni başlayanlar için bir saksı, bir makas ve bir ağaç yeterli. Bunlarla başlanabilir ve ilerleyen süreçlerde daha teknik ekipmanlar kullanılarak daha nitelikli ağaçlar kullanılabilir. İlk yaptığımız ağaçların tamamıyla bonsai sanatına uymasına gerek yok. Birkaç yıllık tecrübeden sonra bu kuralları öğrenip daha nitelikli ağaçlar yapabiliriz" diye konuştu.

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR BONSAİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Hayatında ilk defa bonsai sanatı ile ağaç şekillendirdiğini belirten Kardelen Aydın, "İki yıldır merakım vardı aslında. Bir türlü bu işe girişememiştim. Hayvanat bahçesinde böyle bir fırsat olduğunu öğrendim. Geldim, öğrendim ve gerçekten çok güzel bir bonsai yaptığımı düşünüyorum. Çok keyifliydi. Çok eğlendik. Güzel bir gün geçirdik. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"ÖNCE TEORİK BİLGİ, DAHA SONRA UYGULAMA"
Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Hayvanat bahçemiz 600 türde 8 bin bitkinin bulunduğu bir botanik park içerisinde kurulu. Bu nedenle biz sadece hayvanlarla ilgili değil bitkilerle ilgili de etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan birisi de bonsai kursu. Bir gün süren bir kurs. Önce teorik bilgi daha sonra uygulamaya geçiyorlar. Bugün bu işlemi yapıyoruz. Meraklıları çok. Bonsai sanatını nasıl öğrenebiliriz diye araştıranlar da çok. Biz de bu talepler doğrultusunda böyle bir kurs hazırladık. Hocalarımız kursa katılanlara bonsai sanatını anlattılar. Güzel ürünler de ortaya çıktı. İnsanların bu ihtiyacını karşıladığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Eğitim sonrasında vatandaşlar yapmış oldukları eserler ile hatıra fotoğrafı çekilerek herkesin bu sanatı öğrenmesi gerektiğini anlattı.
(Kaan Kızıl / İHA)

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