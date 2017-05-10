Husumetli iki aileye 300 polisle şafak baskını

Adana'da aralarında husumet bulunan ve 3 kişinin ölmesine, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan iki aileye 300 polisin katılımıyla baskın yapıldı.

Adana'da aralarında husumet bulunan ve 3 kişinin ölmesine, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan iki aileye 300 polisin katılımıyla baskın yapıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaklaşık 10 ay önce Altınyüzük ve Üzer aileleri arasında çıkan silahlı kavgada iki aileden de birer kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı. 17 Nisan günü de Karataş Bulvarı'nda Müslüm Üzer (56), oğlu Orhan (32) ve torunu H.Ü. (9) ile birlikte 01 DHR 78 plakalı otomobiliyle kent merkezine giderken, Karataş yolu üzeri Taşçı kavşağında dönüş için yavaşlayan otomobilden inen bir kişi uzun namlulu silahla otomobili taramıştı. Olayda Müslüm Üzer ölmüş, oğlu ve torunu ağır yaralanmıştı. İki olaydan sonrada polis yaptığı baskınlarla olayın faillerini yakalamış ve zanlılar tutuklanmıştı.

Ancak buna rağmen husumeti bitirmeyen aileler, birbirlerinin iş yerleri ve evlerini kurşunlamaya devam etti.



300 POLİSLE ŞAFAK BASKINI

Olayların bir türlü durulmaması üzerine polis bugün şafak vaktinde harekete geçti. Özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele ve asayiş ekipleri toplumsal olaylara müdahale araçlarının da katılımıyla Doğankent Mahallesi'nde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Altınyüzük ve Üzer ailelerinin iş yeri ve evlerine giren polis, didik didik arama yaptı. Polis iş yerlerinin arkasından geçen sulama kanalı ve bahçelerde bile inceleme yaptı. Aramalarda 3 pompalı tüfek ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri de arama yapıldığı sırada çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

(Fatih Keçe/İHA)