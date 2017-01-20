Hüsnü Mahalli tahliye edildi

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli'nin tahliyesine karar verdi.

FELÇ RİSKİ TAŞIYORDU

Hüsnü Mahalli, MS hastalığından dolayı kullandığı ilaçlarda aksama olduğu takdirde felç geçirme riski taşıyordu. Tutuklandıktan sonra, avukatı tarafından yapılan açıklamalarda Mahalli'nin yürümekte ve çoğu zaman hareket etmekte zorlandığı belirtilmişti.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bu arada iddianamede, gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, “Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Kurul halinde çalışan kuma görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” 2 yıl 4 aydan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mahalli 1 Haziran 2017 tarihinde hakim karşısına çıkacak.