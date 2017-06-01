Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasına başlandı

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 35 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hüsnü Mahalli, hakim karşısına çıktı. Mahalli, yazdığı yazılar ve attığı tweetlerde Cumhurbaşkanına hakaret kastı bulunmadığını söyledi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 35 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hüsnü Mahalli, hakim karşısına çıktı. Mahalli, yazdığı yazılar ve attığı tweetlerde Cumhurbaşkanına hakaret kastı bulunmadığını söyledi.

Gazeteci Hüsnü Mahalli , "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hüsnü Mahalli ve avukatları katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Mahalli, 40 yıllık gazeteci olduğunu ve hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Twitter'da Halid Meşal hakkında paylaştığı yazıda Cumhurbaşkanının adının geçmediğini belirten sanık Mahalli, "Halid Meşal ile dostluğum vardır. Ben bir bakıma bu dostluğa dayanarak bu yazıyı yazdım. Mavi Marmara'da yapılanlara bizzat ben karşı koydum. O yazıda Halid Meşal'a hitaben 'Halep'te ileri geri konuşuyorsun, ancak Mavi Marmara'yı satanlara herhangi bir laf söylemiyorsun' anlamında yazdım. Eğer kastım sayın Cumhurbaşkanının Mavi Marmara'yı sattığını ifade etmek olsaydı bunu açıkça yazardım. Dürüstçe söylemek gerekirse ben İHH'yı hedef almıştım. Onların bu konuda seslerini çıkarmamasından yakınmıştım. Ben bir şey yapmadım ki, başından beri suçsuzum. Bunu söylemeye dahi utanıyorum" ifadelerini kullandı. Mahalli'nin avukatları, müvekkillerinin ifadesini katıldıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya 'katılan' sıfatıyla kabulüne hükmetti. Sanığın savunması alındığı gerekçesiyle celselere katılma zorunluluğunu kaldıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mahalli, duruşma sonrası kendisine destek olmaya gelenlerle bir süre sohbet etti. Mahalli daha sonra kızı ve yanındakilerle birlikte mahkemelerin bulunduğu salondan ayrıldı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Hüsnü Mahalli hakkında, bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmalar ve paylaştığı tweetler nedeniyle soruşturma başlatılmış, 15 Aralık 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıl 5 aya kadar hapsini istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Nöbetçi 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan Mahalli, hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte 20 Ocak 2017'de tahliye edilmişti.

Başak Akbulut - Hüseyin Coşkun/İHA)