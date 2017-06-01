Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasına başlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasına başlandı

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 35 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hüsnü Mahalli, hakim karşısına çıktı. Mahalli, yazdığı yazılar ve attığı tweetlerde Cumhurbaşkanına hakaret kastı bulunmadığını söyledi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 35 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hüsnü Mahalli, hakim karşısına çıktı. Mahalli, yazdığı yazılar ve attığı tweetlerde Cumhurbaşkanına hakaret kastı bulunmadığını söyledi.
Gazeteci Hüsnü Mahalli , "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hüsnü Mahalli ve avukatları katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Mahalli, 40 yıllık gazeteci olduğunu ve hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Twitter'da Halid Meşal hakkında paylaştığı yazıda Cumhurbaşkanının adının geçmediğini belirten sanık Mahalli, "Halid Meşal ile dostluğum vardır. Ben bir bakıma bu dostluğa dayanarak bu yazıyı yazdım. Mavi Marmara'da yapılanlara bizzat ben karşı koydum. O yazıda Halid Meşal'a hitaben 'Halep'te ileri geri konuşuyorsun, ancak Mavi Marmara'yı satanlara herhangi bir laf söylemiyorsun' anlamında yazdım. Eğer kastım sayın Cumhurbaşkanının Mavi Marmara'yı sattığını ifade etmek olsaydı bunu açıkça yazardım. Dürüstçe söylemek gerekirse ben İHH'yı hedef almıştım. Onların bu konuda seslerini çıkarmamasından yakınmıştım. Ben bir şey yapmadım ki, başından beri suçsuzum. Bunu söylemeye dahi utanıyorum" ifadelerini kullandı. Mahalli'nin avukatları, müvekkillerinin ifadesini katıldıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya 'katılan' sıfatıyla kabulüne hükmetti. Sanığın savunması alındığı gerekçesiyle celselere katılma zorunluluğunu kaldıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Mahalli, duruşma sonrası kendisine destek olmaya gelenlerle bir süre sohbet etti. Mahalli daha sonra kızı ve yanındakilerle birlikte mahkemelerin bulunduğu salondan ayrıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Hüsnü Mahalli hakkında, bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmalar ve paylaştığı tweetler nedeniyle soruşturma başlatılmış, 15 Aralık 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıl 5 aya kadar hapsini istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Nöbetçi 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan Mahalli, hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte 20 Ocak 2017'de tahliye edilmişti.
Başak Akbulut - Hüseyin Coşkun/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Transfer yasağını CAS da onadı
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
Yola döşenen patlayıcı infilak etti: 15 ölü
Kılıçdaroğlu'ndan şehit generalin ailesine taziye ziyareti
Batan geminin malları bunlar !
'Bu yaz evlenecektik' diyerek gözyaşı döktü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit
Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Transfer yasağını CAS da onadı
Transfer yasağını CAS da onadı
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
Yola döşenen patlayıcı infilak etti: 15 ölü
Yola döşenen patlayıcı infilak etti: 15 ölü
Kılıçdaroğlu'ndan şehit generalin ailesine taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan şehit generalin ailesine taziye ziyareti
Batan geminin malları bunlar !
Batan geminin malları bunlar !
'Bu yaz evlenecektik' diyerek gözyaşı döktü
'Bu yaz evlenecektik' diyerek gözyaşı döktü
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
Şehit olmak en büyük dileğiymiş
Şehit olmak en büyük dileğiymiş
Şehit Yarbay Songül Yakut'un cenazesi helallik için evinde
Şehit Yarbay Songül Yakut'un cenazesi helallik için evinde
Dışişleri Bakanlığından 'Makedonya' açıklaması
Dışişleri Bakanlığından 'Makedonya' açıklaması
Aracına uyuşturucu koyup ihbar etti
Aracına uyuşturucu koyup ihbar etti
Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasına başlandı
Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasına başlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English