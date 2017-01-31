Husiler Suudi firkateynine saldırdı: 2 ölü

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a ait bir fırkateyne intihar saldırı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişi de yaralandı.
Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a ait bir fırkateyne intihar saldırı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişi de yaralandı. Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan'a ait firkateyne intihar saldırısı düzenlendi. Suudi Arabistan yetkililer, Husilerin dn akşam saatlerinde intihar botu kullanarak gerçekleştirdiğini bildirdi. İntihar botlarından birinin geminin arka tarafına çarptığını bildiren yetkililer, yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini 3 kişinin yaralandığını dile getirdi. Saldırının donanma gemilerine yapılan üçüncü Husi saldırısı olduğu belirtildi.
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