04.02.2017 11:02 Husiler 5 mahkumu öldürdü

Yeme'in başkenti Sana'da bulunan merkez hapishanesinde, Husi gardiyanlar 5 mahkumu öldürdü, 14'ünü de yaraladı. Yeme'in başkenti Sana'da bulunan merkez hapishanesinde, Husi gardiyanlar 5 mahkumu öldürdü, 14'ünü de yaraladı.

Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sana merkez hapishanesinin bir koğuşunda çıkan çatışmada, beş kişi hayatını kaybederken, 14 mahkum da yaralandı.

Olay, Husi gardiyanların, oğlunu ziyaret için hapishaneye gelen bir mahkumun annesini dövmesiyle başladı. Bu haberin duyulması üzerine hapishane içinde büyük protestolar başladı. Husi gardiyanların mahkumlara karşı aşırı güç kullanması ölü sayısının artmasına yol açtı.

(Muhammet Errumeym / İHA)

