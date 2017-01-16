16.01.2017 13:58 Hüseyin Kalpar istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kaplar, istifa kararı aldı. Turuncu-yeşilli ekibin yöneticilerine, istifa kararını bildiren Hüseyin Kalpar'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 17 hafta sonunda topladığı 18 puanla 14. sırada yer alıyor.



