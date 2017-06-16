Hüseyin Çapkın ve Abdulkadir Demir hakkında yakalama kararı

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilerek, soruşturma aşamasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski Valisi Abdulkadir Demir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilerek, soruşturma aşamasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski Valisi Abdulkadir Demir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin olarak aralarında Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski Valisi Abdülkadir Demir'in de bulunduğu 15 isim hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, Çapkın ve Demir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

İddianamede, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ek somut delillerin bulunması, isnat edilen suçlar için yasada öngörülen yaptırımın nevi ve miktarı, suçların işleniş biçimi, suçların işlenmesinde kullanılan araçlar, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile güdülen amaç ve saik gerekçe gösterilerek Çapkın ve Demir'in tutuklanması talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Çapkın 3 Eylül 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı. Çapkın 8 Kasım 2016 tarihinde, avukatının itirazının kabul edilmesi üzerine tahliye edilmiş, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

(Başak Akbulut/İHA)