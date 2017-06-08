Hüseyin Çapkın ve Abdülkadir Demir hakkında flaş karar

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski Valisi Abdulkadir Demir hakkında tensiple birlikte yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski Valisi Abdulkadir Demir hakkında tensiple birlikte yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin olarak 15 isme yönelik hazırlanan iddianamede, İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski Valisi Abdülkadir Demir hakkında tensip(iddianameyi kabul kararı) ile birlikte yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Gerekçe olarak 2 şüphelinin üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ek somut delillerin bulunması, isnat edilen suçlar için yasada öngörülen yaptırımın nevi ve miktarı, suçların işleniş biçimi, suçların işlenmesinde kullanılan araçlar, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile güdülen amaç ve saik gösterildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Çapkın 3 Eylül 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı. Çapkın 8 Kasım 2016 tarihinde, avukatının itirazının kabul edilmesi üzerine tahliye edilmiş, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

(Başak Akbulut /İHA)