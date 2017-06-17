Hüseyin Çapkın teslim oldu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Çapkın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesindeki işlemleri, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin olarak eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 isim hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, Çapkın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti. Bu karar doğrultusunda eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

