FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Metris Cezaevine getirildi.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Metris Cezaevine getirildi. FETÖ'nün mülkiye yapılanması kapsamında hakkında tutuklama kararının çıkarılmasının ardından dün teslim olan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Metris Cezaevine getirilen Çapkın, elindeki valiziyle birlikte cezaevine girdi. (Volkan Kayalar/İHA)
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