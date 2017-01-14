HURSAB'dan 'sahte kimlik' uyarısı!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Seyahat Acentalarının Umre organizasyonlarında uyması gereken kurallar, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararları ve Diyanet İşleri Başkanlığının denetim ve gözetimi altında gerçekleştirilmektedir.

2016 Umre sezonu ile birlikte kötü niyetli kişi ve kurumların Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalamadan veya usulsüz işlem yaparak tur düzenlediği yönünde bilgiler bulunmaktadır.

Diğer yandan, seyahat acentalarımız dahil umreye gidecek vatandaşlarımıza Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “UMRE KİMLİK KARTI” verilme zorunluluğu vardır. Umre kimlik kartı üzerinde, Diyanet İşleri Başkanlığının logosu bulunan hologramı bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın bu kartları kontrol etmeleri ve havalimanı çıkışlarında pasaport polisleri sormasa dahi umre kimlik kartlarını özellikle göstermelerini öneriyoruz.

YETKİLİ SEYAHAT ACENTALARIMIZ İLE UMREYE GİTMİNİZ DURUMUNDA;

-​ Seyahatleriz şirketlerin iflası dâhil teminat ve sigorta kapsamında olur.

-​ Rahatsızlanmanız durumunda geri dönüşlerini sağlayacak olan masraflar sigorta ve teminatlar tarafından karşılanır.

-​ Devletimiz tarafından, Mekke ve Medine'de ücretsiz verilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

-​ Türkiye'ye göndereceğiniz özellikle hurmalarınız Medine'de yine Devletimiz tarafından organize edilen kargo hizmetlerinden faydalanarak gönderirsiniz.

-​ Konaklama, ulaşım ve yemek konuları da dâhil olmak üzere, sizlere verilen tüm hizmetler, müfettişler tarafından denetlenir ve eksik hizmet almazsınız.

-​ Yetkili acentalar ile seyahat etmeniz durumunda Devlet kurumlarımızın zarar etmesini engeller, vergi kaçırılmasını engellersiniz.

İbadet amacında olan vatandaşlarımızın bu hususlara dikkat etmeleri maddi manevi kendilerinin ve ülkemizin menfaatlerine olacaktır.

Umre ve Hac seyahatine gidecek vatandaşlarımızın YETKİLİ ACENTALARI veya bu acentalarımız ile sözleşme imzalamış olan BÖLGESEL ACENTALARIMIZI tercih etmelerini önemle duyururuz.

Saygılarımızla,

Hac & Umre Seyahat Acentaları Derneği | HURSAD