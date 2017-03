Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı

Doğan Grubu'nun gazetesi Hürriyet'in ana sayfasında bugün yayınlanan bir karikatür dikkat çekti.

"LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİNİZ"

Latif Demirci'nin çizdiği karikatürde askeri kamuflaj desenli bir kapının tokmağına "Please do not disturb / Lütfen rahatsız etmeyiniz" yazılı uyarı levhasının asılı olduğu görülüyor.

KARARGAH RAHATSIZ BAŞLIĞI ATILMIŞTI

Hürriyet gazetesi geçtiğimiz cumartesi günü Genelkurmay Karargahı'nın rahatsız olduğu 7 konuyu sıralamış ancak bu haberi "Karargah rahatsız" başlığı vermişti.

Bu haber sonrasında ise gazetenin haberi hakkında Bakırköy Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.