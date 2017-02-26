Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?

Hande Fırat'ın imzasını taşıyan haber için şu açıklama yapıldı:

'LİNÇ KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜ'

"Ankara Temsilcimiz Hande Fırat'ın imzasını taşıyan bu haberin çok çirkin ve maksatlı bir şekilde olmaması gereken bir mecraya çekilmek istenmesini ibretle izliyoruz. Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Hürriyet'in bu haberi için kasıtlı bir şekilde, vicdansızca "darbe kışkırtıcılığı" iddiası ortaya atılmış, suçlamalar bu haberde sorumluluğu olan Hürriyet mensuplarının yargılanması talebine kadar uzanan bir linç kampanyasına dönüşmüştür.

'ZIT ÇİZGİDEKİLER BİRLEŞTİ'

"Bir bu kadar ilginci, farklı bir kesimin aynı haberi anayasa referandumunda "evet" oylarına destek olarak yorumlayıp, arkasında AK Parti tabanındaki kararsızlara "safları sıklaştırın" mesajı içeren bir algı operasyonunun yattığını ileri sürmesidir. Sonuçta birbirine tümüyle zıt çizgideki kesimler aynı haberle ilgili olarak farklı niyetler atfetmek suretiyle Hürriyet'e saldırmak konusunda aynı çizgide buluşmuş oluyor."

'DİKKATLİCE OKUNURSA...'

Bütün bu suçlamalar kötü niyetlidir. Hürriyet'in haberi dikkatli bir şekilde okunduğunda, metnin son zamanlarda Orgeneral Akar'a yöneltilen eleştirilere dönük yanıtları içerdiği görülebilir. Üstelik, bu eleştirilerin hükümete yakın çevreler değil, hükümete muhalif kesimlerden kaynaklandığı bir sır değildir."

'GAZETECİLİK SÖZ KONUSU'

"Hürriyet, bu haberde yalnızca gazetecilik saikleriyle hareket etmiştir. Gazetemizin Ankara Temsilcisi Hande Fırat, habercilik amacıyla Orgeneral Akar'a yönelik söz konusu eleştiri ve suçlamaları Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi'ne sormuş, aldığı yanıtları da yine gazetecilik ölçüleri içinde haberleştirmiştir.

Neresinden bakılırsa bakılsın, sadece gazetecilik söz konusudur. Bunun dışında söylenecek her şey yalandan ibarettir.

Bu hadise başlı başına, Türkiye'de iftirada sınır tanımazlığın en uç örneklerinden biri olarak hafızalara yerleşecektir. Herkesin kabul ettiği üzere, sergilediği gazetecilikle darbe girişiminin püskürtülmesinde ve demokrasimizin korunmasında hayli önemli bir rol oynamış olan Ankara Temsilcimiz Hande Fırat'a atılan bu iftiranın pespayeliğini en iyi değerlendirecek olan Türk kamuoyunun sağduyusudur."

15 TEMMUZ HATIRLATMASI

"15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki merkezi bizzat kalkışmaya katılan askerlerin işgaline uğramış olan Hürriyet Gazetesi demokrasiden yana kuvvetli bir duruş ortaya koymuştur. Hürriyet'in demokrasiye olan taahhüdünü sorgulamak kimsenin haddine değildir."