Hürriyet mecliste saldırıya uğradı!

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylama sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın kendisine fiziki şiddet uyguladığını iddia etti. Hürriyet'in bu iddialarına Elitaş'ın cevabı ise sert oldu.

TBMM Genel Kurulu'ndaki yeni anayasa görüşmelerinde gerginlik bir kez daha tırmandı. CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, cep telefonuyla oy kullanan milletvekillerini görüntülemek istemesi üzerine AK Partili Mustafa Elitaş ile tartıştı.

HÜRRİYET: FİZİKİ ŞİDDET UYGULADI

Oylamanın yapıldığı sırada yaşanan gerginlik üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, oturuma ara vererek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Genel Kurul'da söz alan CHP'li Hürriyet, Mustafa Elitaş'ın kendi üzerine yürüdüğünü ve fiziki şiddete maruz kaldığını iddia ederek boğazını gösterdi.

ELİTAŞ O İDDİALARI KABUL ETMEDİ

AK Partili Mustafa Elitaş, CHP'li Hürriyet'in iddialarını kabul etmedi ve yaşananlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verdi. İşte Elitaş'ın o sözleri:

"Biraz önceki oylamada, daha önceki oylamalarda uygulanan aynı usulün devam edeceğini kararlaştırmıştık. Ancak burada bir yoğunluk oluştu. Burada hanımefendi benim resmimi çekmeye çalıştı. Ben ‘hanımefendi benim resmi çekmeyin' dedim. Ancak hanımefendi ‘ben çekerim' dedi. Bakın jandarmaya itiyacımız yok. AK Parti önergesinin arkasında. AK Parti iç tüzüğün gereklerini yerine getirerek oylarını kullanmaktadır. Herkes gazeteci olmuş. Çıkın gazetecilerin bölümünde çekim yapın. Sonuçta millet karar verecek."