Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu

Doğan Grubu'nun amiral gazetesi olan Hürriyet'te son dönemde sular durulmuyor.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ

"Karargah rahatsız" haberinden önce de medya kulislerinde konuşulan görev değişikliği bugün itibariyle resmen gerçekleşti.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği'ne Sedat Ergin'in yerine tecrübeli gazeteci Fikret Bila getirildi.

Hürriyet'te Ertuğrul Özkök'ün 20 yıl süren Genel Yayın Yönetmenliği'nden sonra bu göreve Enis Berberoğlu getirilmiş, Berberoğlu'nun istifasının ardından ise Sedat Ergin görevi devralmıştı.

CUMHURBAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesinde "Karargah rahatsız" haberi için "Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Herkes haddini bilecek. Bunun bedelini ağır ödeyecekler." ifadelerini kullanmıştı.