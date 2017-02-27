Hürriyet'in 'Karargah rahatsız' manşetine soruşturma

Hürriyet Gazetesi'nin "Karargah Rahatsız" manşeti için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BOZDAĞ: HİÇ KİMSE VE GÜÇ TBMM'YE AYAR VEREMEZ

Adalet Bakanı Bozdağ da Hürriyet'in karanlık manşetiyle ilgili olarak, "Hiçbir kimse, güç Türk Milleti'ne, TBMM'ye ve Türk Hükümeti'ni ayar veremez. TBMM'ye ve Türk Hükümeti'ne ayarı sadece Türk Milleti verebilir." diye konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM: BU MİLLET BUNLARA PRİM VERMEZ

Başbakan Binali Yıldırım Hürriyet Gazetesi'nde yer alan ve muhtıra kokan manşete ilişkin ilk değerlendirmesini dün darbecilerin ağır bir yenilgi aldığı Kahramankazan'dan yapmıştı.

Yıldırım'ın Hürriyet'te yer alan manşetle ilgili, "Eskiden manşetlerle hükümete ayar verirlerdir. Büyük denen gazeteler her türlü tezgahı kurdular. Benzer şeyleri şimdi de yapmaya çalışıyorlar. Bu millet bunlara prim vermez. Biz de vermeyiz." açıklamalarında bulunmuştu.