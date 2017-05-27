Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...

Türkiye'nin en büyük hurma ithalatçısı ve üreticilerinden Ziraat Mühendisi Mustafa Öztürk de “Bazı ucuz, kirli ve az tatlı hurmalar daha iyi bir parlaklık verilsin, kirleri örtülsün, az olan tadı artırılsın diye glikoz şurubu püskürtülerek, paketleniyor” dedi. Hurma cinsleri ve fiyatları konusunda da bilgi veren Öztürk, kendisinin hem fiyatı hem de lezzeti nedeniyle kilosu 10 lira olan yaş hurmayı tercih ettiğini söyledi.

ISLAK GİBİ, YAPIŞ YAPIŞ

TÜDEF Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, ramazanda piyasaya bol miktarda glikoz şurubuna batırılmış ucuz hurmalar sürüldüğünü belirterek, tüketicileri şöyle uyardı:

“Artık birçok gıdada kullanılan glikoz (mısır) şurubu ucuz, kalitesiz hurmalarda da kullanılıyor. Genellikle Kuzey Afrika ülkelerinden gelen hurmalar glikoza bulanarak satılıyor. Bu hurma tezgâhta ıslak gibi durur. Elinize aldığınızda eliniz yapış yapış olur. Tüketicilere tavsiyemiz dallı, parlak olmayan hurmaları satın almalarıdır. Hurma fiyatlarındaki büyük farkın sebeplerinden birisi bazı hurmaların glikoz şurubuna bandırılmış olması. Ramazan öncesi satın alacağınız hurma glikoz işleminden geçirilmiş olsa bile paket içeriğinde bu yazmayabilir.”

HURMANIN AYIBI GLİKOZLA ÖRTÜLÜYOR

Hurma ithalatçılarından Hurmatat Genel Müdürü Mustafa Öztürk de “Bazı ucuz, kirli ve az tatlı hurmaların kirlerinin örtülmesi, parlatılması ve tadının artırılması için glikoz şurubu püskürtülüyor. Böylece hurmanın ayıbı örtülerek, satılmaya çalışılıyor. Bunlar genellikle yurtdışından geliyor ve köpük tabaklarda 300 gr'ı 2.5-3 liraya yani çok ucuza satılıyor. Vatandaş, hurma alırken markalı, yerli ürünleri tercih etsin. Paketin üzerinde son kullanma tarihine baksın ve içindekiler bölümünü dikkatlice incelesinler. Çünkü burada glikoz kullanıldığı yazıyor. Çok ucuz ürünlerden kaçınsınlar” tavsiyesinde bulundu. Hurmanın şıralı bir meyve olduğu için yıkanmadan yenmesi gerektiğini anlatan Ziraat Mühendisi Öztürk şöyle konuştu :

100 LİRALIK DEĞİL 10 LİRALIK HURMA

“Hurma çöllerde, doğal ortamda yetişir. Hurma bahçelerinde sinek, haşarat olmadığından zirai ilaca da gerek kalmaz. Dolayısıyla yıkanması da gerekmez. Tüketici, damak zevkine göre kuru ya da yaş hurma tercih edecek. 19 ülkede hurma yetişiyor. Peygamber Efendimizin diktiği bir ağacın meyvesi olan Peygamber hurmalarının kilosu 100 ila 120 liradan; Mekke ve Medine hurmaları 30-50 liradan satılıyor. Ben ise hem lezzeti ağızda kolay erimesi hem de fiyatının uygunluğu nedeniyle kilosu 10 lira civarında olan yaş hurmayı tercih ediyorum. İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan gibi Lut Gölü çevresinde yetişen hurmalar biraz daha etli, yumuşak, çekirdeği küçük; fiyatı yüksek. 40-50 lira civarında. Tunus hurmaları ise daha az şekerli. İftar ve sahurda, mineral ve vitamin deposu olan hurma- hurma ürünlerini tüketmek çok yararlı. Uzun yaz günlerinde tok ve zinde kalmaya yardımcı olur.”

REKLAMLARA DİKKAT!

TÜDEF Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Ramazan ayı boyunca tüketicinin reklam bombardımanına da maruz kaldığına dikkat çekerak, “Bir saat içinde tüketiciler büyük bölümü gıda olmak üzere ortalama 60 tane reklam izliyor. Bunların bir çoğu glikoz şurubu ile üretilen gıdalar. Glikoz şurubunun da vücutta insülini dışlayarak bir doygunluk hissi yaratmadığı ve vücutta aşırı yağlanmaya neden olduğu bilimsel çevrelerce defalarca açıklandı. Ramazanda tüketiciler, üretiminde glikoz şurubu kullanılan kolalı meyveli meşrubatlar, limonata benzeri ürünler, meyve suları, pastalar, dondurmalar ve kekler nedeniyle farkında olmadan, aşırı bir şekilde şeker ve glikoz şurubu tüketiyor. Bu ise başta obezite olmak üzere, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarına yol açıyor” dedi. hürriyet