Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde 20 yıldır beyaz eşya ve televizyon tamiriyle uğraşan Hikmet Güvenir, vatandaşların işe yaramayacağını düşündüğü elektronik parçalardan çeşitli maketler üretiyor. Güvenir'in en büyük isteği ise bu hobi mesleğini yeni kuşaklara aktarabilmek.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 20 yıldır beyaz eşya ve televizyon tamiriyle uğraşan Hikmet Güvenir, vatandaşların işe yaramayacağını düşündüğü elektronik parçalardan çeşitli maketler üretiyor. Güvenir'in en büyük isteği ise bu hobi mesleğini yeni kuşaklara aktarabilmek.
Malazgirt ilçesinde Saltukgazi Mahallesinde ikamet eden ve 20 yılı aşkın bir süredir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon gibi çeşitli beyaz ve elektronik eşya tamiri yapan Hikmet Güvenir adlı usta, yaklaşık 15 yıldır maketlerden oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Bu mesleğimin ölmesini istemeyen Hikmet usta, "Ben yaklaşık 20 yıldır çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon gibi çeşitli beyaz ve elektronik eşya tamiri yapıyorum. Kendime ait bu küçük dükkan içerisinde ufak bir atölyem var. Yaklaşık 15 yıldır da maket işine merak saldım. Bu merakım bana yeni bir meslek kazandırdı. Beyaz eşya ve televizyon içerisinden çıkan ve bir daha lazım olmayacağı düşünülen parçaların yardımıyla çeşitli maket araçlar yapıyorum. Tek dileğim bu mesleğimin benimle birlikte mezara gitmemesi. Yetkililere sesleniyorum 'Bana imkan verin bende bu mesleğimi gençlere öğreteyim '."ifadelerini kullandı.

"BU MAKETLERİN TÜM PARÇALARINI BEN YAPIYORUM"
Hiş bir parçaya para vermediğini belirten Hikmet usta, "Bu yaptığım maketlerin en önemli özelliği parçaların dışarıdan parayla alınmamış olması, parçalar tamamen atölyede bulunan atık parçalardan oluşuyor. Saç, bakır, çamaşır makinesi boruları, konda, anten gibi birçok parça kullanıyorum. Atölyem de bu ürünleri üretebiliyorum. Tek isteğim en el emeği olan bu ürünleri yapabilecek yeni nesil gençlere öğretmek. "dedi.
(Veysel Eşin/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Erdoğan: Tek bir hanımefendiye başının açık veya kapalı olmasına yorumda bulunmadım
'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'
'Hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Trabzonspor-Karabükspor maçı geniş özeti
Trabzonspor-Karabükspor maçı geniş özeti
Darbenin 1 numarası Akın Öztürk
Darbenin 1 numarası Akın Öztürk
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Hurdalardan maket oyuncaklar yapıyor
Erdoğan: Tek bir hanımefendiye başının açık veya kapalı olmasına yorumda bulunmadım
Erdoğan: Tek bir hanımefendiye başının açık veya kapalı olmasına yorumda bulunmadım
'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'
'Hayır çıkması için hep birlikte çalışıyorlar'
'Hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez'
'Hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez'
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz
Bakan Avcı'dan Hollanda Başbakanı'na sert tepki
Bakan Avcı'dan Hollanda Başbakanı'na sert tepki
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırlıyor
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırlıyor
Ağrı'da FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı
Ağrı'da FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı
Yılın ilk çağla hasadı Silifke'de yapıldı
Yılın ilk çağla hasadı Silifke'de yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English