Hurdadan otomatik vitesli motosiklet üretti

Van'da 15 yıllık motosiklet ustası Baran Sürme, motosiklet alanında çok az markanın üretebildiği otomatik vitesli motosikleti hurdalardan üretti.

Van'da 15 yıllık motosiklet ustası Baran Sürme, motosiklet alanında çok az markanın üretebildiği otomatik vitesli motosikleti hurdalardan üretti.

Tamamı hurda parçalardan 4 ayda üretilen, 3 bin TL'ye mal edilen ve Yadigâr ismi verilen motosiklet, 1 litre benzinle yaklaşık olarak 100 kilometre yol gidebiliyor ve 140 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan motosiklet ustası Suat Sürme, Van'da motosiklet üretilmemesini bir eksiklik olarak gördüğünü ve internetten araştırmaya başladığını belirterek, "Bu motosikleti bizler üretirken parçaların tamamına yakını hurdadan yaptık. Jantını hurdacıdan aldık. Arka bölümü elektrikli bisiklete ait, şasesi hurda bir motosikletten çıktı ön amortisör sistemini farkı hurda motosikletten aldık. Direksiyon sıfır takıldı. Geriye kalanın tamamı hurdadan çıktı" dedi.



"HURDADAN OTOMATİK VİTESLİ MOTOSİKLET ÜRETTİK"

Van'da motosiklet üretiminin olmadığını, Türkiye'de ise bunun sınırlı sayıda olduğunu belirten Sürme, "Gerek elektrikli bisiklet parçalarından, gerek normal bisiklet parçalarından, gerek motosiklet parçalarından, elektrik tesisatını derleyip toplayarak, oto çıkmacısından aldığımız araba jantını uyarlayarak, hurdadan otomatik vitesli motosikletimizi ürettik. İşe koyulduğumuzda bizimle dalga geçenler oldu. Ama biz bunu başardık" dedi.



"1 LİTRE BENZİNLE 100 KİLOMETRE YOL GİDEBİLİYOR"

Motosikletin özelliklerinden de söz eden Sürme, "150 cc otomatik vitesli motosikletimiz 15 beygir motor günce sahiptir. 140 kilometreye hıza ulaşabiliyor. Küçük olduğu için ara sokaklarda kendini belli ettirmesi için kamyon ve taksi kornası taktık. Aydınlatmaları, sinyalleri uzun kısa farları olsun bunların hepsi ledlerden yapıldı. Bütün fonksiyonları şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. 1 litre benzinle yaklaşık olarak 100 kilometreye yakın yol gidebiliyor" dedi.



"4 AYDA 3 BİN TL'YE MAL EDİLEREK ÜRETİLDİ"

4 aya yakın bir sürede motosikletin üretimini tamamladıklarını anlatan Sürme, "Burada en büyük dezavantajımız imkânsızlıklarımız oldu. Kısıtlı imkânlarla bunları elde edebildik. İmkânlar iyileştirilirse daha kısa sürede daha güzel motosikletler elde edebiliriz. Van'da bizler bunu üretebiliyoruz. Türkiye'nin de her yerinde bunun üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Buradan üretilerek yurt dışına ihraç etmek istiyoruz" diye konuştu.

Ellerinde motosiklet alanında iddialı projeler olduğunu da aktaran Sürme, "Elimizde 6-7 tane daha projemiz var. Gerek 3 tekerli gerek 400-600 cc çift silindir motorlara sahip olan özellikli makineler motosiklet kategorisi genelde 2 tekerlekli ve 2 kişiliktir. Bizler 3 ve 4 kişilik olanını yapmaya çalışıyoruz. Farklı araba jantlarıyla, araziye uyumlu lastiklerle güzel motosikletler elde etme çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yadigâr ismini verdikleri motosikletin firmalarının maskotu olduğunu ve farklı illerden sırf motosikleti görmek ve test etmek için gelen motosiklet tutkunlarının olduğunu aktaran Sürme, "Motosikletimizin şu an da bir ismi yok ancak kendi aramızda yadigar ismini verdik. Firmamızın maskotu oldu. Yaklaşık olarak da bizlere 3 bin TL'ye maliyeti oldu. Bu da imkânlarımızın kısıtlı olmasından kaynaklandı" diye konuştu.

(Murat Dalgın /İHA)