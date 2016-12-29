29.12.2016 18:39 Hurda toplayan çocuk bulduğu cismin patlaması sonucu yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hurda toplayan çocuk, bulduğun cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. Mardin'in Dargeçit ilçesinde hurda toplayan çocuk, bulduğun cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.



Olay, Dargeçit ilçesi Ilısu Caddesi üzerindeki boş bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada hurda toplayan 12 yaşındaki F.M.A., bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

