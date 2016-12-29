29.12.2016 21:40 Hurda toplarken bulduğu cisim sonu oldu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hurda toplarken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mardin'in Dargeçit ilçesinde hurda toplarken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ilısu Caddesi üzerindeki boş bir alanda hurda toplayan 12 yaşındaki F.M.A., bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(Neriman Çelebi/İHA)

