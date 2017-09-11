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Hurda minibüste hayatta kalma savaşı
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Hurda minibüste hayatta kalma savaşı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arife günü evleri yanan 4 kişilik aile, bağışlanan hurda minibüste hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaklaşan kışın korkusunu yaşayan Bali ailesi, yardım bekliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arife günü evleri yanan 4 kişilik aile, bağışlanan hurda minibüste hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaklaşan kışın korkusunu yaşayan Bali ailesi, yardım bekliyor.
Soğukdere Mahallesi'nde ikamet eden Cavit Bali'nin eşi ve iki çocuğu ile birlikte yaşadığı ahşap ev, kurban bayramı arifesinde çıkan yangında küle dönmüştü. Sığınacak başka yerleri olmadığı için bayramı sokakta geçiren aileye bir vatandaş kullanmadığı minibüsünü hediye etti. Komşuların verdiği ev eşyaları ile minibüsü seyyar eve çeviren aile burada yaşamaya çalışıyor. Cavit-Remziye Bali çifti ile çocukları 17 yaşındaki Yücel ve 8 yaşındaki Alperen, hayatlarını minibüste idame ettiriyor. Aile fertleri, devletten ve hayırseverlerden destek bekliyor.

"EVİMİZ TAMAMEN YANDI, HİÇ GELİRİMİZ YOK"
Yanan evlerinin yanında bulunan boş araziye park ettikleri minibüste kaldıklarını ifade eden Remziye Bali, "Bayram temizliği yapıyordum. Odadan çıktığımda salondaki çamaşır makinemin üzerinden alevlerin çıktığını gördüm. Evi bir anda alevler sardı. Çeşmeden su tuttum, sönmeyince komşulardan yardım istedim. Söndürürken vücudumun bir kısmı yandı. Sonra itfaiye gelip söndürdü. Evimiz tamamen yandı. Arife günü sokakta kaldık" dedi.
En fazla 8 yaşındaki küçük çocuğuna üzüldüğünü ifade eden çaresiz anne, "Okula gidecek olan 8 yaşındaki çocuğuma üzülüyorum. Minibüste üşüyor. Her şeyimiz yandı. Kış geliyor. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor. Maden köyünden bir kişi eski minibüsünü bize verdi. Konu komşu da yatak yorgan verdi. 8 günden beri minibüste kalıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok, aylığımız yok. Devletin verdiği 10 koyun var, onlarla geçinmeye çalışıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz. 300 bin liraya yakın borcumuz var. Geçinmek için kredi çektik, ama ödeyemedik" ifadelerini kullandı.
(Salih Bakıcı /İHA)
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