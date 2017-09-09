09.09.2017 15:10 Hurda dükkanında büyük yangın

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Evren Sanayi Sitesinde, bir hurda dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Evren Sanayi Sitesinde, bir hurda dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Evren Sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri sahibi ve çevredekilerin ilk müdahalesi ile söndürülemeyen yangın 110 İtfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin yaklaşık 5 metreye kadar yükseldiği yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için söndürmeye çalışmalarını sürdürüyor.

(Bekir Basmacı/İHA)

