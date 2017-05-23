Humus'ta bombalı saldırı: 3 ölü

Suriye'nin Humus kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye'nin Humus kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye'nin Humus kentinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatıldı. Humus Valisi Talal- El Barazi, patlama nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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