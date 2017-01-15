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Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden açıklama
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Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden açıklama

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin tedavi altına alındığı hastane basın mensuplarına hastanın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin tedavi altına alındığı hastane basın mensuplarına hastanın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunarak Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hastane tarafından Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada; "Hastamız Hülya Sancaklı bugün saat 20.30 cıvarlarında hastanemız acıl servisine getiriliyor ateşli silah yaralanması şeklinde acil servise geliyor. Burada yaptığımız ilk değerlendirmede acil serviste solunum aresti vardı. Sağ taraf beyinden kurşun giriş yeri vardı. Hemen müdahaleleri yaptıktan sonra hasta ameliyata alındı. Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu. Beyin koruyucu önlemler alındı. Hastamızın geldiğindeki vital işaretleri oldukça düşüktü. Şimdi ameliyat bitti, yoğun bakıma alındı. Vital işareler biraz normale geldi. Bundan sonra yoğun bakımda tıbbi tedavisi beyindeki basıncı düşürmek için tıbbi tedavisi devam etmektedir. Hastamız yoğun bakımda tedavisi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
(Selim Bayraktar / İHA)
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