Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hülya Koçyiğit Türkiye'ye döndü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hülya Koçyiğit Türkiye'ye döndü

ABD'de akciğer ameliyatı olan ve başarılı bir tedavi süreci geçiren, ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türkiye'ye döndü.

ABD'de akciğer ameliyatı olan ve başarılı bir tedavi süreci geçiren, ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türkiye'ye döndü.
Eşi Selim Soydan ile birlikte bu gün saat 05.00 sıralarında THY'nın tarifeli seferiyle New York'tan İstanbul'a gelen Koçyiğit'i Atatürk Havalimanı VIP Salonunda menajeri çiçeklerle karşıladı.
ABD'de hastalığı ile ilgili yaşadığı süreç hakkında basın mensuplarına bilgi veren Koçyiğit, "İnanamıyorum. Ülkeme döndüğümü için mutluyum. Mübarek Ramazan gününde Türk halkı namazında niyazında benim için dua etti. Şifa dilekleri yolladı. Beni çok mutlu etti. Bana güç kattı. Sabırla tedavimin yürümesini bekledim. Çok şükür bugün sağlıkla ülkeme döndüm.Bir iki ay nekahat dönemim olacak. . Normal yaşam için bünyem hazır değil. Önemli bir ameliyat geçirdim. Tesadüfen kansere rastlandı" dedi
Yaşadığı süreci detayları ile anlatan Koçyiğit, " Baştan anlatayım. : Bir kaza geçirdim. Geçirdiği kazadan sonra çok sırt ağrısı çekiyordum. Kızım göğüs kanseri ameliyat olmak için Amerika'daydı. Israrla bir röntgen çektirelim dedi. Röntgende Evet omurgamda bir kırık ama akciğerimde bir nodül tespit edildi.2 yıldır bu takip edilmekte. Bu seferde normal rutin muayenene gittim. Ne yazık ki o nodülün yanında hiç umulmadık beklenmedik bir kanser kisti tespit edildi. Acil ameliyat girdim. Öncesinde biyopsi yaptılar. Biyopside teşhis koydular. Biyopsi esnasında çok nadir görülün bir şanssızlık oldu. Ciğer sönmesi denilen bir durumla karşılaştık. O nedenle hastanede kalma sürem uzadı. Çok şükür başarılı bir ameliyat. Çok şükür ülkeme döndüm İlk defa bu kadar uzak kalıyorum . 40 gündür yurtdışındayım" dedi

"BÜTÜN TÜRK HALKINA BÜYÜK BORCUM VAR"
Kendisi için dua eden tüm Türk halkına teşekkür eden Koçyiğit," Bana dua eden sevgisi yollayan herkese başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız olmak üzere sevgili arkadaşlarım dostlarıma bütün Türk halkına büyük borcum var. Ömür boyu iyilikler yapsam ödeyemem.Bu borcu ödeyemem" dedi

NEFES ALMA KONUSUNDA SIKINTIM VAR"
Gazetecilerin "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna," Erken teşhis olduğu ve hemen ameliyat olduğum için lenf bezlerine sirayet etmemiş kanser. Dolayısıyla bundan sonra kemoterapi ya da radyoterapi görme ihyitacım yokmuş. Doktorun açıklaması. Takip edilmesi gerek bir durum olduğu söylendi. Nefes alma konusunda sıkıntım var. Bununda 2-3 ay içinde düzelebileceğini söyledi. Bazı egzersizler yapmam gerekiyor. Bol bol yürüyüş yapmam gerekiyor ki normal hayata dönebileyim" dedi

"SEVİNÇTEN AĞLADIM"
Bu kadar çok sevildiğini bilmediğini söyleyen Koçyiğit, " İnsan sevinçten ağlar mı. Sevinçten. mutluluktan gözyaşları döktüm. Bu kadar çok sevildiğimi biliyordum ama insanların bu kadar yürekten iten dilekleriyle karşılaştım ki etkilenmemek mümkün değil. Hastaneye gelen Türkler çok fazlaydı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kanseri yaşadık. Kızım meme kanseri oldu biliyorsunuz. Uzun bir tedavi süreci geçirdi. O korkulu dönemi hep beraber yaşadığımız için. Doktor teşhisini koyduğu zaman bana dedi ki ' Çok erken yakaladık. Hemen müdahale edebilirsem vücudun başka taraflarına geçmeden ben bunu burdan alırım. Ciğerin üçte biri diye tarif ettiğimiz. Bildiğimiz gibi akciğerimizi 5 parçadan oluşuyor. Üstten büyük lobu aldı. Alttaki 2 küçük lob halen duruyor. Bütün lobu almasının nedeni de sirayet etmeden hastalık erken müdahale etmek. Bir kötünün yanında bir şans erken teşhis olması benim için şansım bu. Bütün hastalara gönülden şifa diliyorum. Allah kimseyi hastalıkla imtihan etmesin.
(Tuncer Cengiz/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İngiliz The Sun: Londra'daki yangında 65 kişi öldü
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
Rusya: Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz
Kurulan şirket sayısı azaldı
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tunceli'de karakola saldıran PKK'lılarla çatışma çıktı!
Tunceli'de karakola saldıran PKK'lılarla çatışma çıktı!
Hakkari'de suikast hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü
Hakkari'de suikast hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü
ABD Başkonsolosluğunda şüpheli şahıs hareketliliği
ABD Başkonsolosluğunda şüpheli şahıs hareketliliği
Yürüyüşün ilk günü tamamlandı
Yürüyüşün ilk günü tamamlandı
Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!
Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!
MHP lideri Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İngiliz The Sun: Londra'daki yangında 65 kişi öldü
İngiliz The Sun: Londra'daki yangında 65 kişi öldü
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
Rusya: Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz
Rusya: Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz
Kurulan şirket sayısı azaldı
Kurulan şirket sayısı azaldı
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
Adana karpuzuna çekirdeksiz rakip
Adana karpuzuna çekirdeksiz rakip
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
İnşaat sektöründe ciro yüzde 1,2 azaldı
İnşaat sektöründe ciro yüzde 1,2 azaldı
KYK ve PTT'ye FETÖ operasyonu
KYK ve PTT'ye FETÖ operasyonu
Diyarbakır'ın 39 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'ın 39 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
KYK ve PTT'de 31 gözaltı kararı
KYK ve PTT'de 31 gözaltı kararı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English